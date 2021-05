‘Gates uit bestuur Microsoft wegens relatie met medewerkster’

Bill en Melinda Gates verdelen bij scheiding 130 miljard: ‘Alimenta­tie niet nodig’

4 mei Nu hun huwelijk na 27 jaar ‘onherstelbaar is beschadigd’, wordt de boedel tussen Bill en Melinda Gates verdeeld. Achter de schermen zijn de zeer gefortuneerde Microsoft-oprichter en zijn ex al overeengekomen hoe ze de 130,5 miljard dollar splitten. Melinda zegt dat alimentatie ‘niet nodig’ is. Zij kan prima voor zichzelf zorgen, bewees ze de laatste jaren al.