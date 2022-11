Gedupeerde concertbezoekers Sting kunnen nieuw optreden tegemoet zien

,,Helaas voelde Sting zich gisterenavond niet lekker en heeft hij vroegtijdig zijn show moeten beëindigen. We zijn momenteel op zoek naar een vervangende datum voor dit concert. Zodra we hier nieuws over hebben word je gelijk geïnformeerd. Gekochte kaarten blijven geldig voor een eventuele nieuwe datum", zo schrijft Moja aan de gedupeerde concertgangers.

Sting verliet in de Afas Live in Amsterdam na een uur het podium toen hij kampte met stemproblemen. ,,Het werd steeds slechter", aldus bezoeker Jacco van Leeuwen. ,,Sting laat in het voorprogramma altijd zijn zoon optreden, maar geloof me, daar zou bij The voice of Holland niemand zijn stoel voor omdraaien. Dat is echt verschrikkelijk. Toen Sting zelf opkwam en begon te zingen, klonk hij als zijn zoon, dus wij zeiden meteen al tegen elkaar: ‘Dat gaat écht niet goed'. Naarmate het concert vorderde werd het steeds slechter. Hij kon de hoge tonen niet meer doen. ‘Het komt wel goed', zei hij in eerste instantie nog. Hij had ook thee op het podium.”

Maar het kwam niet meer goed. ,,Hij begon op een gegeven moment akoestisch te spelen, zodat hij die hoge tonen hoefde te doen. Toen hij aan Every breath you take begon, zeiden we het al tegen elkaar: ‘Dit is de laatste'. Toen stelde hij de band nogmaals voor en zei hij: ‘Sorry, het wordt niet beter. Jullie kunnen je geld terug krijgen of er komt een nieuw concert", aldus Van Leeuwen.

Volledig scherm De Britse zanger en bassist Sting tijdens zijn optreden in Afas Live. © Paul Bergen

,,Gelukkig’’, zo zei Van Leeuwen, zag hij Sting ook op 25 maart van dit jaar. ,,Hij heeft het nu echt geprobeerd, maar het ging niet. Kijk, als hij een uur voor aanvang afzegt, is het óók niet goed. De man kan er ook niets aan doen. Niet voor niets kreeg hij een staande ovatie. Het publiek begreep het. En áls je dan over een tegenvaller hebt, dan is dat het parkeergeld van 25 euro. Dat krijgen we waarschijnlijk écht niet terug.”





Popfotograaf Paul Bergen die als gebruikelijk ‘slechts’ de eerste twee nummers mag fotograferen, vermoedde ook het ergste. ,,Ik dacht eigenlijk dat het geluid niet goed stond afgesteld. Toen ik later mijn foto’s zat te bewerken en ik iemand van Mojo voorbij zag rennen, dacht ik al: ‘Dit is niet goed’, aldus Bergen die het eerder meemaakte. ,,Bij het North Sea Jazz festival keek ik door mijn lens recht in het gezicht van Chaka Khan. Ik zag haar lijden. Zij heeft toen ook het concert afgebroken.”

In tranen brak de zangeres toen, in 2016, haar optreden af om het podium te verlaten. ,,Ik kan vandaag niet zingen", stelde de Queen of Funk’ destijds na vijf nummers. Een groot deel van het publiek had de zaal toen al verlaten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: