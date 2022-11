Geen derde seizoen voor serie Fate: The Winx Saga

,,Dit is geen leuk nieuws om te delen, maar Netflix heeft besloten niet verder te gaan met seizoen drie van Fate: The Winx Saga”, schreef hij op Instagram. ,,Ik ben zo trots op iedereen die aan de show gewerkt heeft en zo blij dat we het verhaal mochten vertellen dat we verteld hebben. Het waren vier geweldige jaren. Hopelijk zien we elkaar weer in de toekomst!”