Geen Dokter Deen meer, Jelle de Jong gaat nu ALS bestrijden

Jelle de Jongs deelname aan de Tour du ALS begon bij de tv-serie Dokter Deen. Daarin kreeg het personage Oscar, gespeeld door Leopold Witte, te maken met die spierziekte. ,,In voorbereiding op die rol sprak Leopold met patiënten en daardoor kreeg ik die verhalen ook mee’’, zegt De Jong.



Zo hoorde hij het schrijnende verhaal van een jonge moeder. ,,Ze was net bevallen van een dochtertje. De artsen dachten in eerste instantie dat ze last had van een postnatale depressie. Maar dat bleek uiteindelijk ALS te zijn. Haar dochtertje was net zeven maanden, maar ze wist nu al dat ze haar niet eens vijf jaar zou zien worden.’’



Amyotrofische Laterale Sclerose, kortweg ALS, is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Deze aandoening leidt tot het onvoldoende functioneren van de spieren. Jaarlijks overlijden er 500 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. Met diverse acties probeert Stichting ALS Nederland geld op te halen om de ziekte uit de wereld te krijgen.



In de serie deed De Jong mee aan de Amsterdam City Swim, de zwemtocht waaraan ook onder meer koningin Máxima heeft meegedaan om geld op te halen voor de strijd tegen ALS. Zo kwam De Jong in aanraking met de stichting die ook de Tour du ALS organiseert, een beklimming van de Mont Ventoux waarmee geld wordt ingezameld. ,,Het is een bijzondere sportieve uitdaging. Er gaan ook patiënten mee. Sommige gaan met een tandem ook de berg op. Dat maakt dit project zo bijzonder.’’