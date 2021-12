Geen hit en toch stabiel in Top 2000: ‘Ik snap er niets van, het wordt 2, 3 keer per jaar gedraaid op de radio’

Hoe kan het dat een nummer dat slechts zes weken in de Top 40 stond en niet hoger kwam dan plek 20, bijna 30 jaar later een stabiele klassering heeft in de Top 2000? Zanger Peter te Bos (71) van Claw Boys Claw kan zelf ook niet verklaren. Rosie debuteerde in 2016 op 1760 en stijgt dit jaar 190 plaatsen ten opzichte van vorig jaar. ,,Heel maf, ik snap er niets van. Het wordt twee, drie keer per jaar gedraaid op de radio. Destijds heeft het blijkbaar toch enorm veel impact gehad.’’