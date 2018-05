Geen opgehitste sfeer in kookshow The Chefs' Line

Barbie is woest: schijnhei­li­ge huiche­laars, nu is het mijn tijd!

13:53 De Haagse Samantha de Jong is er hélemaal klaar mee. Op Instagram doet ze haar relaas over de 'vieze schijnheilige huichelaars' in haar omgeving. De 28-jarige realityster maakte de afgelopen tijd een hoop mee en zegt nu 'eindelijk in te zien dat ze omging met foute types'.