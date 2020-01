Geen ruzie om vrouwen en geld bij Broederliefde

Emms, Sjaf, Edson, Jerr en Mella groeiden op in de Rotterdamse wijk Spangen. Als jonge mannen stonden ze samen op het voetbalveld, tot ze op een dag besloten om de studio in te duiken. Ze waren onder meer te zien in 101Barz, een online platform waar artiesten een podium krijgen door te rappen in studiosessies. De jongens noteerden in 2016 zelfs de eerste plaats in de Album Top 100 met de plaat Hard work pays off. Hoewel het succes ze toen al voorzichtig toelachte, bereikten ze een nog grotere doelgroep met hun optredens op Lowlands en aanwezigheid in talkshows als RTL Late Night en DINO.



De rappers zijn ondanks hun succes nooit uit elkaar gegroeid. ,,Wat ons bij elkaar heeft gehouden, is loyaliteit", legt Emms uit. ,,Geen ruzie maken om vrouwen en geld.” De mannen zien elkaar dan ook als een echte familie. Zo heeft Mella zelfs tatoeages van al zijn ‘broeders’ op zijn lichaam. Het is overigens niet altijd rozengeur en maneschijn binnen de groep. ,,Ik heb vaak genoeg discussies met mijn broeder gehad, dat we zelfs bijna op de vuist gingen", blikt Emms terug. Toch komt het altijd weer goed. ,,De één wordt wat sneller man dan de ander. Op die manier proberen we elkaar steeds recht te trekken.”



De rapformatie ziet hun optreden op Lowlands als een belangrijk onderdeel in hun vlucht naar succes. ,,Dat heeft veel bepaald voor ons. Dat was ook onze eerste grote show", verklaren de mannen, die in februari in een uitverkocht Ahoy staan. ,,Zoveel mensen die echt voor jou komen. Dit is voor ons wel de kers op de taart.” Broederliefde is dan ook nog lang niet klaar met het maken van muziek. ,,Een hele mooie volgende stap zou wel De Kuip zijn", besluiten ze.