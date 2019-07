Geen saaie herhalingen maar thrillseeker op NPO 1 in de zomer

Over de inhoud wil de NPO nog niks kwijt, maar insiders spreken van een spannend familiedrama waarin een moord moet worden opgelost. De plot heeft een kop en een staart, dus het betreft geen ‘soap’. ,,De serie is bedoeld voor de vooravond en vertelt een afgerond verhaal in 20 tot 25 afleveringen’’, zo is te lezen in een document, in bezit van deze site, waarin de NPO de Nederlandse producenten vorig jaar uitdaagde met het beste inhoudelijke voorstel aan te kloppen.

In het document staat verder: ,,Het verhaal is dwingend en houdt de kijker aan de buis gekluisterd, omdat er iets op het spel staat. De nieuwe vooravondserie van NPO 1 is een must-see en een waar zomerevenement.’’

Penoza

Inmiddels is duidelijk dat de serie kan worden gedraaid. Stepping Stone Producties zou de pitch hebben gewonnen. Creatief directeur Jasper van der Schalie wilde gisteren geen commentaar geven. Omroep KRO-NCRV brengt de serie dagelijks waarschijnlijk om 19.00 uur op de buis, dat is het tijdslot van De Wereld Draait Door en Margriet van der Lindens M. Deze talkshows zijn dan met zomerstop.

Eerdere pogingen van de publieke omroep om dagelijks drama nieuw leven in te blazen (dat gebeurde niet meer sinds het stoppen van Onderweg Naar Morgen), mislukten. Zowel de series StartUp als 4Jim flopten op NPO 3. Met deze nieuwe poging zet de NPO hoger in. De afleveringen op vlaggenschip NPO 1 duren elk 40 tot 45 minuten en moeten zich in kwaliteit kunnen meten met dramatitels als Penoza en Hollands Hoop. En in de zomer dus.

Het was een jaarlijks terugkerende klacht: waarom toch al die herhalingen tijdens de zomer? Directeur Video Frans Klein van de NPO besloot vorig jaar die kritiek definitief te smoren. ,,Wij weten dat veel Nederlanders hier blijven tijdens de zomer en die willen we zowel relevant, informatief als verstrooiend bedienen’’, vertelde Klein aan deze krant. ,,Daarom willen we de versterking die is ingezet (actualiteitenprogramma’s als M na De Wereld Draait Door en Jinek na Pauw, red.) niet alleen continueren, maar ook nieuwe programma’s op het menu zetten.’’

