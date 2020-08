Geen Temptation Island en Expeditie Robinson in het voorjaar van 2021

Dat bevestigt woordvoerster Barbara Salomon van de zenders Vier en Vijf, waar de programma's in België op worden uitgezonden. In Nederland zijn de shows te zien op RTL 4, RTL 5 en Videoland. ,,In het voorjaar van 2021 zullen geen nieuwe seizoenen te zien zijn", stelt ze. Eén van de grote boosdoeners: corona.



,,Het is aanleiding om te kiezen voor twee realityprogramma's die zich dichter bij huis in een gesloten omgeving afspelen: Love Island en Big Brother.” Die twee programma's komen - in tegenstelling tot het wekelijkse Temptation Island en Expeditie Robinson - elke doordeweekse dag op de buis. Nog reality genoeg, dus.