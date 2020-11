Geen van de kunstenaars herkent Clairy Polak in Sterren op het Doek: ‘Oh, wat erg!’

Vooraf hield Clairy Polak al enigszins rekening met het scenario dat ze een beetje in de vergetelheid zou zijn geraakt bij het grote publiek. ,,Als ze me maar herkennen”, zegt ze bescheiden. Waarop presentator Özcan Akyol countert: ,,Iederéen kent jou toch?” Hij heeft er wel eens minder naast gezeten. Als Polak komt oplopen voor de kunstenaars is de eerste reactie: ,,Wie is dit ook alweer?” De oud-presentatrice grapt: ,,Het is niet Hans Dulfer, sorry”, verwijzend naar wat een van de schilders vooraf dacht. Daarna volgen enkele onbegrijpende blikken over de identiteit van de BN’er bij de drie deelnemers.

Nova

Eus besluit de kandidaten te vragen of ze weten wie ze voor zich hebben. ,,Nee", zegt een van hen beschaamd. ,,Oh wat erg hè! Ik ken het gezicht wel, maar de naam?” Een van de andere kunstenaars maakt het er niet beter op: ,,Oh, ik kom ook niet op haar naam!”



Uiteindelijk helpt Eus een handje en zegt hij: ,,Nova en Buitenhof.” Polak vult aan: ,,En het Filosofisch Kwintet, dat komt namelijk hier vandaan”, doelend op het Bimhuis, waar de opname plaatsvindt.



Uiteindelijk kan nog steeds niemand op de naam van de presentatrice komen. Nadat Eus onthult dat het om Clairy Polak gaat, gaat bij twee van de kunstenaars een belletje rinkelen, maar bij één van hen blijven er vraagtekens. ,,Je weet het nog steeds niet, hè”, zegt Polak. Ze knikt bevestigend.



Later in de aflevering komt het gesprek op Polaks beroemde vader: Alexander Pola. Daarop vraagt Eus aan de kunstenaars: ,,Kennen jullie die wel?” Ze antwoorden bevestigend, waarop Polak spottend reageert: ,,Oh, die dan weer wel!”



De hele aflevering van Sterren op het Doek is morgen om 20.35 uur te zien op NPO 2 bij Omroep Max.