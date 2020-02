Geen villa voor Danny de Munk, hij is dolgelukkig in zijn rijtjeswoning in Purmerend

‘Danny’, zei een Duitse producer onlangs tegen hem, ‘jij bent een potje Nutella’. Nou, daar keek Danny van op. ,,Ik begreep hem effe niet.’’ Wat die man bedoelde: je bent een merk, Danny, een ijzersterk merk. Maar dat merk is een beetje diffuus, niet in een hokje te plaatsen. Want wie is Danny de Munk? Is dat het straatschoffie van Ciske de Rat? Jezus op de Erasmusbrug tijdens The Passion? De musicalster? Die kerel van de Nederdance-hit Toch ff lekker zo? ‘Danny’, concludeerde die Duitse producent, ‘je bent een jukebox geworden’.



,,Ik kende die man helemaal niet, maar het was alsof hij zo in mijn ziel keek. Hij zei precies wat ik ook voelde. Hij leek wel een paragnost.’’