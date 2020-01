Geen vrouwelijke headliners op Coachella

Het vermoeden bestond al dat Rage Against The Machine een van de grote namen zou zijn op het festival, dat in de weekenden van 10 tot en met 12 en 17 tot en met 19 april wordt gehouden. De Amerikaanse rockband komt weer bij elkaar en geeft dit jaar in ieder geval vijf shows in Amerika.



Festivalbezoekers kunnen verder rekenen op tientallen andere acts. Zo staan onder meer Lana Del Rey, Calvin Harris, 21 Savage, DaBaby, Fatboy Slim, Lil Nas X en Lewis Capaldi op de podia in Indio, Californië.



Coachella is sinds de eerste editie in 1999 uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende alternatieve festivals ter wereld.