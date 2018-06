Geer en Goor samen op coachstoel in The Voice Senior

Het nieuws is opvallend, aangezien Geer en Goor de laatste tijd niet door één deur konden. Reden daarvoor was Gordons nietsontziende biografie, waarin ook Gerard ervan langs kreeg. Joling twijfelde openlijk of hij ooit nog samen wilde werken met zijn 'valse stiefzuster', zoals hij Gordon altijd noemt.



Geld doet echter wonderen, grapten de twee vanavond bij RTL Boulevard. Kennelijk heeft John de Mol, die The Voice Senior produceert, diep in de buidel getast om de twee te herenigen. Hoeveel de coaches gaan verdienen, is niet duidelijk.



Aan The Voice Senior, dat vanaf eind augustus te zien is, doen alleen mensen mee die ouder zijn dan 60 jaar. De winnaar mag een eigen EP opnemen en krijgt die uitgereikt op vinyl. Aanvankelijk was het overigens de bedoeling dat rapper Ali B ook coach zou worden in de show. Het is niet duidelijk waarom dat niet doorgaat. De presentatie van het programma is in handen van het vaste Voice-duo Wendy van Dijk en Martijn Krabbé.