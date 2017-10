Geert Mak krijgt prijs voor grote verdiensten

Video Gordon krijgt 'heftig' teken uit de hemel van overleden moeder

17:22 Gordon heeft tijdens de opnames van zijn nieuwe programma Gordon Gaat Trouwen een teken van zijn in 2010 overleden moeder gekregen. Toen de 49-jarige presentator met een psycholoog in gesprek was, vloog er plots een zwarte vlinder de kamer binnen. Goor kon zijn emoties niet bedwingen en barstte in tranen uit.