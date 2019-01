Geld stroomt binnen voor verliezende Per Seconde Wijzer-finalist

Zangeres Hind krijgt eindelijk voetje aan de grond in Amerika

15:16 De poging van zangeres Hind (34) om het in Amerika te maken is niet onopgemerkt gebleven. Haar eerste single Lost heeft dankzij een remix van dj Chris Cox een notering in de Billboard Dance Charts behaald. Daarmee heeft ze haar eerste ministapje in de VS gezet.