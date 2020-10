Gelekte seksvideo Fred van Leer gaat rond op sociale media: ‘Hij moet absoluut aangifte doen’

UpdateMediapersoonlijkheid Fred van Leer is het slachtoffer geworden van een lek. Online gaat een seksvideo rond waarin de 44-jarige presentator te zien is. Wie de video heeft verspreid, is onduidelijk. Zijn management is ervan op de hoogte. Advocaat Royce de Vries adviseert Van Leer aangifte te doen.

Het filmpje gaat rond op onder meer WhatsApp. Of Van Leer weet wie de video heeft gelekt en aangifte gaat doen, zegt zijn manager niet. Het zonder toestemming verspreiden van zo’n filmpje is strafbaar, aangezien Freds privacy ernstig is geschonden. ,,We weten dat er iets in omloop is. Dit is privé, wat ook privé hoort te blijven’’, zegt zijn manager tegen deze site.

Lees ook Werken voor Drag Race was droom van Fred van Leer

Van Leer is normaal gesproken erg actief op sociale media, maar heeft op dit nieuws nog niet gereageerd. Hij is niet bereikbaar voor commentaar en de reactiemogelijkheid op Instagram is uitgeschakeld. Op Twitter steken fans hem een hart onder de riem. Zo schrijft iemand: ‘Dit had iedereen kunnen gebeuren en de video doet niets af aan wat voor een topper hij is. Hopelijk vinden ze degene die dit heeft gedaan snel en kan hij weer door met zijn leven’.

Zaak-Paay

De video zou gisteren voor het eerst zijn verspreid, nota bene de dag waarop de twee mannen werden veroordeeld die eerder een plasseksvideo van Patricia Paay verspreidden. De belangrijkste verspreider krijgt een maand voorwaardelijk cel, de andere verdachte een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur.

Advocaat Royce de Vries, die vaak bekende Nederlanders bijstaat, raadt Van Leer precies dat te doen wat Paay ook deed: aangifte doen. ,,Ook een publiek persoon heeft recht om juridische stappen te zetten. In de vorm van aangifte, of het inschakelen van de civiele rechter. Beide kan ook’’, reageert hij aan deze nieuwssite. ,,In Nederland heerst een cultuur om alles te delen. Mensen zijn er soms zelfs trots op om confronterende beelden van mensen online te zetten. Het is heel belangrijk dat Fred een signaal afgeeft dat hij dit absoluut niet pikt.’’

Volgens De Vries helpt het Van Leer als hij weet wie de seksvideo heeft gelekt. Maar ook als dat via een anoniem account is gebeurd, is er hoop. ,,Er zijn manieren om te achterhalen wie erachter zit. Onrechtmatig beelden verspreiden is schending van het portretrecht. De zaak-Paay bewijst dat het zin heeft om er iets tegen te doen.’’

Paay reageerde gisteren ‘licht teleurgesteld’ op de uitspraak, maar is blij dat het Openbaar Ministerie de zaak serieus heeft genomen. ,,Laat hiermee een voorbeeld gesteld worden voor de toekomst. Dat dit nooit meer geaccepteerd mag worden. Voor mensen die dit ook ooit mee moeten maken adviseer ik dringend, ga naar de politie en doe aangifte. Niemand heeft het recht je privéleven op deze wijze te schaden.”

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: