GelreDome verwijdert eretegels Marco Borsato bij ingang

Het GelreDome in Arnhem heeft de twee zogenoemde eretegels van Marco Borsato bij de hoofdingang verwijderd. Ook de gevelsteen, een plaquette, is afgeplakt, bevestigt een woordvoerder van het Arnhemse stadion na berichtgeving van Omroep Gelderland.

,,Waarom hoeven we niet uit te leggen denk ik. Dat is bij iedereen bekend”, aldus de woordvoerder, die zegt dat het besluit is genomen na intern overleg. Vrijdag liet het GelreDome al weten in beraad te zijn over de tegels na de uitzending van Boos. Meerdere vrouwen deden in het BNN-programma van Tim Hofman hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland en verschillende keren werd de naam van Borsato genoemd.

Borsato kreeg de twee stervormige tegels voor zijn uitverkochte concertreeksen Symphonica in Rosso (2006) en Wit Licht (2008). In 2011 kreeg de zanger een gevelsteen toen hij de mijlpaal van 25 uitverkochte concerten in het GelreDome bereikte. Namen als Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bon Jovi en Madonna hebben ook een tegel in de zogenoemde Walk of Fame bij de hoofdingang van het stadion.

Leger des Heils

In 2011 en 2016 wonnen respectievelijk Borsato en Ali B de Majoor Bosshardt Prijs, die symbool staat voor onbaatzuchtigheid, liefde voor mensen en betrokkenheid bij de samenleving. Het Leger Des Heils overweegt de prijs nu in te trekken, zo laat een woordvoerder aan deze site weten.

‘Het Leger des Heils heeft met zorg kennisgenomen van de aantijgingen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag rond het tv-programma The Voice of Holland. De betrokkenheid van coaches Marco Borsato en Ali B hierin, vormt voor ons aanleiding om ons te beraden op stellingname ten aanzien van het feit dat het hier gaat om voormalige winnaars van de Majoor Bosshardt-prijs. Wij wachten verdere ontwikkelingen hierin af. Als organisatie, die dagelijks strijdt voor de bescherming van kwetsbare mensen, veroordelen we seksueel grensoverschrijdend gedrag te allen tijde.’

Borsato zou tijdens zijn functie als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers hebben betast, zo bleek uit de uitzending van het programma Boos die donderdag op YouTube verscheen. Drie van hen waren voormalige deelneemsters van The Voice Kids. Ook ligt er een aangifte tegen hem. Borsato diende zelf ook een aangifte in wegens smaad.

