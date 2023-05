Geluidsproblemen teisteren WNL op zondag onmogelijk: uitzending gestaakt

Tijdens een discussie tussen Weerwind en gast Sjuul Paradijs ontbreekt Nieman de uitzending. De discussie is op dat moment door het slechte geluid al matig te volgen in de huiskamers. ,,We hebben echt een probleem met het geluid", stelt Nieman. ,,Wat gaan we doen jongens? We gaan er even uit, sorry. We doen even een ‘even geduld’-bordje. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Dit gebeurt zelden tot nooit.”



De uitzending kan uiteindelijk helemaal niet meer hervat worden. Op Twitter laat hoofdredacteur Bert Huisjes weten: ‘Helaas is de uitzending van WNL op zondag door een storing in de regiewagen niet meer mogelijk. Ook opname van de aflevering blijkt technisch geen mogelijkheid.’ Huisjes spreekt van ‘een clusterstoring’. Hij noemt het technische incident ‘vreselijk’. ,,Voor ons, maar ook voor de gasten.”