Genee over reuring rond VI: ‘Achteraf hadden we beter kunnen besluiten de uitzending niet te laten doorgaan’

Wilfred Genee heeft zondagavond in het televisieprogramma Op1 gereageerd op alle commotie rondom Veronica Inside. Of het programma met Johan Derksen en René van der Gijp ooit terugkeert op de buis, durfde de presentator niet te zeggen. ,,Het is jammer dat het zo geëscaleerd is.”

,,Ik denk dat het zonde is wat er allemaal gebeurd is en dat we daardoor elkaar een beetje kwijtgeraakt zijn onderweg, dat betreur ik enorm en vind ik jammer’’, zei Genee in Op1. Hij vindt het ‘moeilijk om in te schatten’ of ze ooit nog samen komen.

,,Dat kan ik niet vertellen”, reageerde hij op de vraag of het programma volgend jaar terugkomt. ,,Je ziet wat de emoties zijn van die twee mannen. Dat heeft mij ook heel veel gedaan.” Hij voegde er nog aan toe: ,,Als ik het antwoord wel wist, dan zou ik het je niet vertellen want dat moet je onderling bespreken.”

Bij Op1 blikte hij terug op de roerige periode van de afgelopen weken. De drie tafelheren kregen vorige week ruzie na een speciale uitzending over racisme. Johan Derksen en René van der Gijp voelden zich onheus bejegend door Genee tijdens die uitzending. ,,We wisten allebei niet dat hij ons voor het Joegoslavië-tribunaal zou zetten”, zei voetbalanalist René van der Gijp later tegen RTL Boulevard.

De heren gingen afgelopen maandag in gesprek gingen met advocaat Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta. Die probeerden duidelijk te maken waarom sommige opmerkingen van Derksen door mensen als ‘racistisch’ worden beschouwd. Het gesprek was geïnitieerd nadat er veel kritiek kwam op een opmerking die Derksen een week eerder had gemaakt over rapper Akwasi.

Foto loopt door onder de tekst

Volledig scherm © ANP Kippa

Boycot

Derksen suggereerde bij een foto van Zwarte Piet lachend dat dat Akwasi zou zijn. Adverteerders haakten vervolgens af vanwege deze en eerdere vermeend racistische opmerkingen van Derksen. De spelers van Oranje, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal besloten tot een boycot van het programma.

Tegen persbureau ANP zei Derksen afgelopen donderdag dat hij niet meer met Genee aan tafel wil als het gaat om de VI-setting. ,,Van der Gijp en ik zouden volledig ongeloofwaardig zijn als we met Wilfred dit programma op deze manier blijven maken. We hebben dit principiële besluit genomen’’, zei Derksen.

Het steekt de analist vooral dat Genee hem liet vallen. ,,Als Wilfred mij een foto toont van Akwasi dan weet hij dat ik daar op reageer en dat vindt hij dan uitstekend. Later, in dat debat, neemt hij het me kwalijk dat ik dat heb gezegd. Dat is hypocriet, met zo iemand kan ik niet meer om de tafel zitten. Dan ben ik ongeloofwaardig.”

In Op1 zei Genee: ,,Ik zat in een volledige squeeze. Ik was de leider van een gesprek en ik was de presentator van VI.” Ook zei hij: ,,Achteraf hadden we beter kunnen besluiten de uitzending niet te laten doorgaan.”

Morgenavond zou de laatste aflevering van Veronica Inside zijn, maar die is vanwege de ruzie geschrapt.