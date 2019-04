Genee: Radiomaken over Ajax vanuit de Arena

,,Dit is zo uniek, dat maken we de komende tien jaar niet meer mee”, stelt Genee. ,,Televisie maken op locatie geeft een bepaalde magie, zeker nu Ajax zo ver is gekomen in de Champions League”, vervolgt hij. ,,Ik denk dat hetzelfde geldt voor radio. Het zou mooi zijn als we dan een radiouitzending kunnen maken van vier uur tot een half acht, waarna de televisie het van de radio overneemt. We zijn nu aan het kijken of dat haalbaar is.”