Genee weer aan tafel met Van der Gijp: ‘Er zat je wat dwars, begreep ik’

De Mol

Genee keerde onlangs van vakantie terug nadat er rond het programma Veronica Inside een rel uitbrak. Analist Johan Derksen werd bedolven onder de kritiek nadat hij rapper Akwasi in verband had gebracht met Zwarte Piet. De mannen aan tafel namen in dezelfde uitzending weliswaar afstand van racisme, maar stelden even later ook dat ‘het in Nederland allemaal wel meeviel’. Het leidde onder meer tot een boycot van de internationals en een oproep van bekende Nederlanders en activisten aan bedrijven om niet meer rond het programma te adverteren. De manier waarop presentator Genee vervolgens was omgesprongen met zijn twee collega’s, was voor Derksen en Van der Gijp onoverkomelijk. Producent John de Mol greep uiteindelijk in en besloot eind vorige maand dat Veronica Inside gewoon doorgaat.