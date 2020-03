Genesis? Oasis? Abba? BBC Radio kondigt een gigantische comeback aan

Boulevardkrant The Sun weet het desalniettemin zeker: Genesis zou na dertien jaar weer samen gaat optreden, maar dan wel zonder Peter Gabriel. Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford (allen 69) zouden weer samenkomen. The Sun ziet dat vermoeden bevestigd door een foto die de band vandaag plaatste op Instagram, waarop de drie bandleden te zien zijn. In de jaren 70, 80 en 90 scoorde Genesis hits als Mama, Jesus he knows me en I can't dance.



De terugkeer zou opvallend zijn, omdat Collins niet langer kan drummen door een zenuwbeschadiging. In 2018 had hij daar wel al een oplossing voor; zijn zoon Nicholas zou toegevoegd moeten worden aan de band als drummer.