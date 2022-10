‘Genie’ Taylor Swift schrijft geschiedenis met ‘hitloos’ nieuw album

luisterenHet nieuwe album van Taylor Swift (32) is amper een dag oud of de gebroken records vliegen de zangeres al om de oren. Geen enkele plaat werd de eerste dag na release zo vaak gestreamd in de geschiedenis van Spotify, Apple Music én Amazon Music. Recensies spreken van een ‘genie’ dat ‘briljant’ liedjes schrijft, maar er is ook één punt van kritiek. Of toch niet?

Of ze nou vijf sterren geven (zoals The Guardian en Rolling Stone), vier (zoals deze site) of een magere twee (bij Evening Standard): álle recensies hebben een zeldzame toon. Dit is niet zomaar een nieuw album van een bekende zangeres, dit is een memorabele dag in de muziekgeschiedenis, een nieuw hoofdstuk in de loopbaan van een grootheid.

Een tikje overdreven? Niet echt. Hoewel nog onduidelijk is met hoevéél streams Midnights het meest gestreamde album op de eerste dag na release werd, is wel bekend dat de plaat momenteel in 90 landen op 1 staat in de streaminglijst van Apple Music. Qua downloads in iTunes voert Swift in 67 landen de lijst aan. Haar videoclip bij Anti-hero is de nummer 1 trending video op YouTube wereldwijd, met zo’n 14,5 miljoen views binnen een dag.

Taylor schrijft niet alleen geschiedenis qua cijfers. Vrijwel alle recensies zijn positief en meerdere sites noemen het album nu al een ‘klassieker’. Haar stem klonk zelden zo sterk en veelzijdig (aldus Los Angeles Times) en haar teksten bevatten ‘briljante’ vondsten, schrijft The Guardian. En dat terwijl het haar vijfde album in slechts drie jaar tijd is, bovendien het vijfde van ‘topkwaliteit’, stelt de recensent van deze site.

Één probleem: er is geen nummer met hitpotentie te bekennen. De cartoonversie van Taylor kreeg er al eens van langs in Family guy omdat ze halverwege haar hit Shake it off een ‘sick beat’ aankondigt die vervolgens heel mild blijkt. Evening Standard doet het dunnetjes over: Swift is een stadionartiest en tegen die achtergrond zijn de beats op Midnights ‘slaperig en sloom’.

Taylor staat op een kruispunt, observeert The Telegraph. Ze maakt pop, maar klinkt niet meer zo commercieel. Is dit het einde van haar ‘wereldheerschappij’ of de wedergeboorte van een popster, vraagt de krant zich af. The Guardian weet het antwoord wel.

Elke keer als je voelt dat er een groot radiovriendelijk refrein komt, blijft het uit. ‘Die aanpak heeft een prettige zelfverzekerdheid’, schrijft de krant. Taylor voelt dat ze zich niet meer aan dezelfde regels hoeft te houden als haar ‘concurrenten’ in de hitlijsten om goede muziek te maken en succes te hebben. En die aanpak bewijst zichzelf dus al binnen een dag.

