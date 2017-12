Genomineerden Musical Awards: Ik had dit nooit verwacht

Maandag kwamen de genomineerden van de Musical Awards samen voor een lunch in VondelCS in Amsterdam. Voor vele kwam de nominatie onverwachts, maar toch hoeft niet iedereen de prijs binnen te slepen. Esmée Dekker, van My Fair Lady, gunt haar award zelfs aan een andere genomineerde, Simone Kleinsma.