George Michael kon geen slecht liedje schrijven, maar slecht imago bleef hem parten spelen

In december is George Michael overal. Hij schreef en zong niet alleen een van de populairste kersthits aller tijden, maar presteerde het ook nog eens op de geboortedag van Jezus te overlijden, binnenkort precies vijf jaar geleden. In het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa had men net het kerstdiner achter de kiezen toen het nieuws de huiskamers binnendrong. De Amerikanen vernamen het nieuws voordat de kalkoen ter tafel kwam: George Michael, slechts 53 jaar oud, was vredig heengegaan in zijn huis in Goring-on-Thames.