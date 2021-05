Georgina Verbaan en Hadewych Minis te zien in ANNE+-film

Verbaan speelt de rol van de schrijfcoach van Anne. Drijver en Minis zullen in de film te zien zijn in de bioscooptrailer van een lesbisch kostuumdrama. Deze wordt vertoond in de bioscoop die het hoofdpersonage Anne met een vriendin bezoekt. Dat hebben producent Millstreet Films en distributeur Dutch FilmWorks vandaag bekendgemaakt.

,,De rollen van Hadewych en Anna zijn een knipoog naar een in de lhbtiq+-community bekend fenomeen: het lesbische kostuumdrama”, aldus scenarist Maud Wiemeijer. ,,Dat gaat altijd over een verboden liefde tussen twee vrouwen in de 18e eeuw met hoofdrollen die vertolkt worden door vaak hetero-actrices in lange jurken. In ANNE+ proberen we vooral queer acteurs voor queer rollen te casten, maar we stellen bondgenoten ook enorm op prijs. Daarom zijn we ontzettend blij dat Hadewych en Anna wilden meewerken aan deze kritische knipoog.”

Queer representatie

De opnames van de film ANNE+ vinden momenteel plaats. In de film keren veel hoofdrolspelers uit de serie terug, waaronder Hanna van Vliet, Jouman Fattal, Jade Olieberg, Eline van Gils en Ayla Çekin Satijn. Ook Romana Vrede als haar uitgever en Hein van der Heijden en Jacqueline Blom als de ouders van Anne zijn weer te zien in de film. Een grote nieuwe rol is weggelegd voor Thorn Roos de Vries.

De serie ANNE+, die tot nu toe twee seizoenen beslaat, ontving in binnen- en buitenland goede kritieken door de verfrissende stijl en de queer representatie. De serie werd meerdere keren genomineerd voor onder meer de Gouden Kalveren en de Prix Europa. Afgelopen donderdag won de serie de Culture Award 2021 tijdens de WinQ Diversity Awards.

De twee seizoenen zijn te zien op Netflix. Daarnaast zijn de rechten van de serie onlangs verkocht aan Amerika en Canada en is er momenteel een Duitse remake in de maak. De speelfilm moet in september in de bioscopen te zien zijn.