Georgina Verbaan: 'Veel bezoekers Boekenbal hebben griepklachten’

Goossens liet afgelopen zaterdag verstek gaan bij de grote finale van Wie is de mol, waar hij dit jaar aan deelnam. Hij wijst zijn volgers op de corona-check die het OLVG in Amsterdam aanbiedt.



‘Deze app ingevuld, en werd meteen gebeld door een hele vriendelijke vrouw die inschatte dat ik corona heb’, schrijft Goossens. ‘Ben al aan de beterende hand, maar toch fijn om gerustgesteld te worden, want de huisarts klonk nogal overbelast. Voor inwoners van Groot-Amsterdam.’



Actrice Georgina Verbaan reageert op het bericht van Goossens. ‘Ja, had ik ook. Meteen gebeld. Beterschap!’ Daarna voegt ze er aan toe: ‘Ik zat overigens achter je bij boekenbal. Heel veel mensen die daar waren hebben dezelfde klachten.



Het Boekenbal, de traditionele grote opening van de Boekenweek, vond op 6 maart plaats in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Alle grote literaire talenten van Nederland waren hierbij aanwezig. De overheid verbood drie dagen later alle evenementen met meer dan duizend aanwezigen.