Geraldine gekiekt met extreme lieslaarzen en Zoey showt haar striae

Top 2000 brengt NPO Radio 2 naar nieuw luistercij­fer­re­cord

17:18 De Top 2000 bezorgde NPO Radio 2 opnieuw fonkelende luistercijfers. In december (2019) en januari dit jaar noteerde het station een marktaandeel van 19 procent, een record. In dezelfde meetperiode een jaar eerder – het Nationaal Luisteronderzoek (NLO) publiceert altijd een gemiddeld luistercijfer over twee maanden – was dit nog 17,7 procent.