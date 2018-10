Gerard Ekdom vervangt Johnny de Mol bij Televizier-gala

Sophia zoekt verder Krijg je kanker? Afschuwe­lijk, maar de farmacie verdient er goed aan

15:00 ,,De gezondheidszorg is als hondenvoer. Je kan niet zelf bepalen wat je krijgt, net als een hond niet zelf kan bepalen wat hij eet." Het is een van de uitspraken in het vierde deel van de webserie Sophia Zoekt Verder, waar ex-kankerpatiënt Sophia van Sorgen praat over de macht van de farmacie.