Gerard snapt niks van TikTok-dansjes en Winston op de top van de wereld

'Opnames Luizenmoe­der-film in september van start’

De opnames van de langverwachte Luizenmoeder-film beginnen in september. Dat heeft actrice Maaike Martens, die in de serie boze moeder Ursula speelde, gezegd in een interview op NPO Radio 5. ,,In principe gaan we in september beginnen", aldus Martens. ,,Ik kan niet wachten, iedereen heeft enorm veel zin."