Gerard zegt sorry tegen Sonja Bakker en Britt gaat voor nieuwe look

Freek Vonk kijkt er naar uit om weer even thuis te zijn, al is het maar van korte duur. De tv-bioloog mag namelijk direct zijn volgende koffer inpakken voor een ander avontuur: Australië. En ook dat ziet Freek niet als een straf, gezien de vrolijke emoticons bij zijn berichtje.

Almost home..... 😎😎 Al kan ik gelijk mijn koffers weer pakken voor mijn volgende trip: Australië!! 🐊🕷🐍🦈🐋🐙 Een foto die is geplaatst door null (@freekvonk) op 24 Jan 2018 om 2:21 PST

Het was een heftig jaar voor Britt Dekker. In november kwam haar vader te overlijden na een val in zijn bakkerij en dat heeft de blondine heel wat verdriet bezorgd. Naar eigen zeggen was dat ook terug te zien aan haar blonde lokken, waardoor ze vandaag besloot voor een nieuwe coupe te gaan. ,,Wat vinden jullie van mijn nieuwe look?", vraagt ze haar volgers.

Witte pistes, de befaamde wienerschnitzels en après-ski: Gerard Joling heeft het naar zijn zin in het Oostenrijkse Kirchberg. De zanger heeft alleen een boodschap voor dieetgoeroe Sanja Bakker. ,,Ik zeg @sonjabakker.nl ben je wakker! Sorry, maar gezond is hier boven op 1.800 meter erg lastig'', schrijft hij bij een video waarin een bord patat met kip te zien is.

Ik zeg @sonjabakker.nl ben je wakker! Sorry maar gezond is hier boven op 1.800 meter erg lastig ! #gerardjoling #opdeberg #sonjabakker Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 24 Jan 2018 om 6:41 PST

Zo te zien is Miss Montreal in een lollige bui vandaag. De zangeres deelt namelijk een kiekje waarop ze een banaan bij haar oor houdt. ,,Hallo?'', valt er onder de foto te lezen. Fans van de zangeres zien er de humor wel van in. 'Haha, jij bent dus ook lekker gek', reageert een volger.

Hallo? Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 24 Jan 2018 om 5:38 PST

De Friese Akke Marije zit vandaag in de stoel van Rob Peetoom voor een nieuwe look. Op Instagram deelt de winnares van Holland’s Next Top Model een kiekje waarop ze met een verleidelijke blik de camera inkijkt. De complimenten stromen ondertussen binnen. 'Je bent prachtig!, reageren meerdere fans.

💆🏼‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@akke_marije_) op 24 Jan 2018 om 5:56 PST

Palmbomen en een prachtig uitzicht: Doutzen Kroes vermaakt zich wel in Sri Lanka. Het lijkt erop dat Neerlands trots vakantie viert in het zomerse land en de foto's daarvan worden dagelijks gedeeld. Fans van het topmodel wensen haar veel plezier.

Sri Lanka you are so beautiful 😍 Een foto die is geplaatst door null (@doutzen) op 24 Jan 2018 om 5:55 PST

Leonie ter Braak is tijdelijk een nieuwe weg ingeslagen. De presentatrice gebruikt haar account op Instagram vandaag eventjes als beautypagina. Ze heeft namelijk nuttig advies voor haar vermoeide volgers: ,,Vandaag heb ik een tip om je wallen weg te werken. 1. Smeer concealer onder je ogen. 2. Laat het zo zitten. 3. Weg wallen'', grapt ze.