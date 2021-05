Gers Pardoel heeft een nieuwe vriendin na pijnlijke breuk met jeugdliefde

Kort na het heropenen van de terrassen werden Gers Pardoel en Ann-Sophie Van Triel samen in diverse horecazaken gespot in België. Hun gevoelens voor elkaar staken ze daarbij niet onder stoelen of banken. De entourage van Gers, bekend van hits als Ik neem je mee en Bagagedrager, heeft ondertussen bevestigd dat de twee een relatie hebben. Ann-Sophie is voor onze Zuiderburen geen onbekend gezicht. Ze had jarenlang een relatie met Westerlo-voetballer Tuur Dierckx, schrijft Het Laatste Nieuws. Tijdens hun relatie kreeg ze het stempel van sexy voetbalvrouw toebedeeld, inclusief pikante fotoshoots.