Gers Pardoel: Seks kan overal

Gers Pardoel (37) deelde donderdagavond flink wat van zijn bedgeheimen in het Belgische tv-programma ‘Gert Late Night’. De rapper was behoorlijk openhartig over zijn seksleven. ,,De hele Kamasutra kan wel voorbijkomen", aldus de zanger, die ook nog zei op vakantie mogelijk een Italiaans kind te hebben verwekt.

,,Alles kan", zegt de zanger op de vraag van presentator James Cooke of hij een beest in bed is. ,,Op alle plekken, maakt mij niet uit. Alle standjes, de hele Kamasutra kan wel voorbijkomen. De gekste plek waar ik ooit seks heb gehad? Op het Leidseplein in Amsterdam". Dan wil Cooke weten of Pardoel een getal kan plakken op het aantal vrouwen met wie hij de lakens heeft gedeeld. ,,Nee, dat weet ik echt niet", is zijn antwoord. ,,Meer dan vijftig? Dat denk ik niet. Ik begin me in te dekken."

Italiaans kind

,,Had het gekund dat je voor Selina (zijn ex-vrouw, red.) al vader was geworden, door de vele seks die je hebt gehad met verschillende meisjes?", vraagt Cooke dan. ,,Het zou kunnen dat er ergens wel een kind van mij rondloopt, ja", moet Pardoel bekennen. ,,Eén keer ging ik op vakantie naar Italië, en daar zag ik een meisje. Ik was helemaal verkocht. Ik dacht: oh my god. En op vakantie word je sowieso al geil, want die zon schijnt de hele tijd op je. Ik heb daar dus wel seks gehad met haar zonder condoom." Cooke stelt voor om zijn Italiaans kind op te zoeken. ,,Maar die kan ondertussen wel al vijftien zijn", is Pardoels antwoord.

Pardoel is razend populair in Vlaanderen, zo zegt hij. ,,Ineens word je herkend, je verdient geld, en je hebt succes. Iedereen wil je gewoon. Je krijgt aandacht van de knappe dochter, maar ook van de moeder. Terwijl de man daarachter staat. Dat is gewoon heel heftig", klinkt het. Al het succes had echter ook ook een keerzijde. ,,Want omdat het zo heftig was, ben ik een jaar lang depressief geweest. Ik had eigenlijk nooit genoeg geld, en dan draait het ineens om geld."

Moeder overleden

,,Waren je ouders een gelukkig stel?", vraagt Cooke zich af. ,,Ik denk het wel. Maar mijn moeder is overleden toen ik zeventien was", zegt Pardoel. ,,Aan kanker. Het is heel snel gegaan, in negen maanden. Ineens takelt zo'n heel lief vrouwtje helemaal af." Het verlies viel hem zwaar. ,,Ik was heel verdrietig en boos. Ik was op school hard aan het janken."