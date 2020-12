Gert Verhulst verliest z’n vader: ‘Slaap zacht’

Linda Hakeboom over docu Nikkie de Jager: ‘Alles wat ik filmde, was meteen intiem’

28 december Vandaag verschijnt het eerste deel van NikkieTutorials: Layers of Me, de documentaire over influencer Nikkie de Jager (26). De reeks is gemaakt door presentator Linda Hakeboom (35), die sinds de zomer vecht tegen borstkanker.