Gert Verhulst vindt kritiek op 'niet-diverse' K3 irrelevant

,,Toen we bekendmaakten dat we op zoek zouden gaan naar een ‘opvolger (m/v/x)’ voor Klaasje, heb ik de oproep bewust heel breed gehouden. Dat was geen pr-stunt, dat was gemeend”, legt Verhulst uit. ,,Toen ik even later zag dat de ernstige mannelijke kandidaten een groep vertegenwoordigden van ongeveer 10 tot 15 procent, wist ik als nuchter mens dat de kans groot zou zijn dat we opnieuw een meisje zouden verwelkomen in K3. Dat is simpele statistiek.”

Afgelopen week kwam er vooral vanuit Vlaanderen kritiek omdat alle mannelijke kandidaten van de talentenjacht K2 zoekt K3, waarin werd gezocht naar een opvolger voor de vertrokken Klaasje, al afvielen voor de finale. Volgens Verhulst is de vraag of het te vroeg was voor een jongen in K3 irrelevant. ,,Als je vandaag een enquête doet onder 1.000 Vlamingen en Nederlanders, zal een grote meerderheid een meisje verkiezen, daar ben ik zeker van. Is dat omdat we er nog niet ‘klaar’ voor zijn? Nee, dat is omdat we al jaren van K3 houden en dat is nu eenmaal een meisjesgroep. (...) Dat heeft met tijdsgewrichten of diversiteitsdiscussies allemaal niets te maken.”

Bewijzen

De finale van K2 zoekt K3 werd gisteravond gewonnen door de Nederlandse Julia Boschman. De 19-jarige blondine vertelt aan de Vlaamse nieuwssite over de zorgen die ze had toen de finale naderde. ,,Ik voelde de voorbije weken wel dat we een klik hadden, maar ik vreesde dat mijn leeftijd me parten zou spelen. Maar goed, Marthe was ook negentien toen ze bij K3 kwam. Dat ik het vertrouwen van K2 gekregen heb, geeft me vleugels. Voor mij is een leven als K3'tje een lang gekoesterde droom die in vervulling gaat.”

Julia is bereid om ‘opofferingen’ te maken, nu ze bij K3 hoort. Zo is ze gestopt met haar interieuropleiding en realiseert ze zich heel goed dat ze haar familie en vrienden minder vaak zal zien. Opgeven is absoluut geen optie, stelt de Brabantse. ,,Vergeet het, ik wil bewijzen dat Nederlandse meisjes wél tot het einde der tijden meekunnen. Of toch net zo lang als Studio 100 dat wil.”

Volledig scherm Julia met Hanne en Marthe © ANP

Gebroken hart

Of voormalig K3'tjes Kristel Verbeke en Karen Damen blij zijn met de nieuwe formatie, valt overigens te betwijfelen. Beide zangeressen plaatsten rond half tien, tijdens de finale, een gebroken hart op Twitter. Wat de twee daar precies mee proberen te zeggen, is niet duidelijk. Opvallend is wel dat de berichten vlak na het vertrek van de Brabantse Diede werden geplaatst. Zij moest als eerst de finale verlaten.



Kristel wenst de nieuwe formatie in een ander bericht veel succes toe. ‘Geniet van alles wat er op jullie pad komt! Was stiekem fan van de stem van Diede, maar een welgemeende proficiat Julia!’

