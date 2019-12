Gertje gaat niet dood of op vakantie in Samson & Marie

Gert legde het bijzondere verzoek ‘op een doodgewone avond’ tijdens een etentje met het gezin voor, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws . ,,Ik dacht eerst dat papa een grapje maakte. Kán ik dat wel? Wil je mij dat écht laten doen? Kan ík papa vervangen? Ik was overdonderd. Maar de vraag leek dan toch serieus te zijn. Ik heb er eventjes over nagedacht, maar ik was supersnel overtuigd’’, reageert Marie.

Marie is met Samson en Gert opgegroeid. Met Gert dan vooral, want die zat elke avond thuis

Verhulst dacht naar eigen zeggen aan niemand anders. ,,Een man of vrouw vond ik niet zo belangrijk, wel de affiniteit met Samson en Gert . Marie is ermee opgegroeid. Met Gert dan vooral, want die zat elke avond thuis.’’ Marie wil zeker geen kopie van haar vader zijn. ,,Ik ga proberen mijn eigen ding te doen, mijn eigen touch aan deze rol te geven. Er zullen dus wel wat dingen veranderen, maar daarover kan ik nog niks zeggen’’, klinkt het mysterieus. ,,Dat Samson nu geen man maar vrouw als baasje krijgt, is een grote verandering. Maar er zijn ook iconische dingen die je niet mag wijzigen. Mijn outfit, bijvoorbeeld, die is meteen heel herkenbaar.’’

En de verhaallijn? Verhulst, die door Samson liefkozend Gertje werd genoemd, kan verklappen dat Gert ‘niet doodgaat of op vakantie’. ,,Het is dus niet dat Gert Samson in de steek laat. Ik zou het zielig vinden als ik zou zeggen ‘salut en de kost’. Gert zal dus ergens latent aanwezig blijven, maar niet fysiek. We spreken daarom van een ‘extra baasje’. Maar het is niet de bedoeling dat er nog vragen mijn richting uitkomen, het is aan Marie vanaf nu.’’