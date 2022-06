Geruchtenmolen draait op volle toeren: toch nieuwe Pirates-film met Johnny Depp?

In een interview met The Times liet Pirates of the Carribean-producer Jerry Bruckheimer weten dat er momenteel nog niets vaststaat, maar dat er ook niets uit te sluiten valt. De smaadzaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard zorgde ervoor dat Depp op de zwarte lijst belandde. Zo verloor hij zijn rol als Grindelwald in de Fantastic Beasts-saga en had Disney hem uit een mogelijke zesde Pirates of the Carribean-film geschrapt. Depp zelf onthulde dat hij zijn personage een ‘goed en waardig afscheid wilde geven’, maar dat hij dit vanwege de rechtszaak en alle beschuldigingen niet meer kon doen. De acteur voegde er nog aan toe: ,,Ik was van plan om door te gaan tot de tijd rijp was om te stoppen.”



Het Australische entertainmentblad Poptopic meldt op basis van een bron dat de acteur nu toch in gesprek zou zijn met Disney. Het zou gaan over een deal van 301 miljoen dollar (283 miljoen euro) en er zou al een uitgewerkt concept op tafel liggen. En er is meer. Ook voor Disney+ zou men een spin-off willen van de films die volledig in het teken zal staan van de iconische kapitein Jack Sparrow.