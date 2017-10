Geschrokken RTL in gesprek met Jelle Brandt Corstius over verkrachting

Brandt Corstius (39) vertelde dinsdag in Trouw in een openhartig verhaal dat hij tijdens zijn werk is gedrogeerd en gedwongen is tot orale seks met een man. De televisiemaker zweeg lang over het incident maar voelde zich, in de reeks berichten rond het misbruik door filmproducent Harvey Weinstein, genoodzaakt zijn verhaal na vijftien jaar met de wereld te delen.



Eerder meldde ook presentator Frits Barend op persoonlijke titel diep geschokt te zijn. RTL en Blue Circle zeggen vandaag in een verklaring 'groot respect' te hebben voor het feit dat de televisiemaker met zijn verhaal naar buiten is getreden.



,,Het recht op een veilige en gezonde werkomgeving is voor ons van het grootste belang'', stellen zij donderdag in een verklaring. ,,Wij willen dan ook benadrukken dat geen enkele vorm van ongewenst gedrag door ons wordt getolereerd. Mocht hier wanneer dan ook sprake van zijn, dan hopen wij van harte dat mensen zich melden zodat we daar adequaat tegen kunnen optreden.''