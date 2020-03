Gestrande Anouk: ‘Privéjet? Ik zal het geld straks hard nodig hebben’

,,Ik hoop dat iedereen gezond is en voor wie dat niet zijn: heel veel beterschap”, aldus Anouk bij aanvang van haar nieuwste video op Instagram. Ze vertelt dat Marokko de regels nu aanscherpt, wat betekent dat haar rondjes door het park om fit te blijven vanaf vanavond 18.00 uur (lokale tijd) voorlopig verleden tijd zijn. Maar, zo vragen veel volgers van Anouk zich af, waarom is ze daar überhaupt nog? Ze kan toch een privéjet huren en naar huis komen?



,,Zo makkelijk gaat dat niet”, reageert de zangeres. ,,Dat zijn nogal bedragen. Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik maar een paar keer per jaar optreedt, de laatste jaren alleen in de zomer, zo’n zes gigs in een jaar. Ik laat mijn accountant uitzoeken wat ik nodig heb en daarop plan ik mijn optredens. Veel van die optredens zullen van de zomer sneuvelen. Dat betekent voor mij, zoals voor zoveel zelfstandigen, dat het geld dat ik in de zomer zou verdienen komt te vervallen. En ik heb niet verstandig een potje opgebouwd waar ik nu even op kan teren, dus dat is een probleem. In plaats van nu met degelijke bedragen te gooien, zal ik dat straks hard nodig hebben.”

Quote Ik heb niet verstandig een potje opgebouwd waar ik nu even op kan teren, dus dat is een probleem Anouk

Focus op nieuwe muziek

Maar in de showbizz is het toch ons-kent-ons, er is toch wel iemand met een eigen vliegtuig of helikopter? Anouk kan erom lachen. ,,Die heb ik dus niet, in die kringen begeef ik me niet. Mensen verkijken zich daarop, maar dat geeft niet.”

En dus zit ze op haar hotelkamer en richt ze zich vooral op het schrijven van nieuwe muziek. ,,Ik ben verder wel oké hoor, ik voel me goed. Ik ben wel een beetje moe, zo’n constant gevoel van misselijkheid door de hele situatie. Maar ik mag niet klagen, mijn gezondheid is het belangrijkst en thuis is iedereen ook gezond. Daar gaat het nu om.”

Paniekaanval

De zangeres volgt bewust niet wat er allemaal in het nieuws verschijnt. ,,Ik doe weleens een poging, maar daarvan raak ik in de war. Het doet me geen goed, dat gaat te veel in mijn hoofd zitten.”

Anouk liet in een eerdere video weten dat ze niet al te best sliep en last had van een lichte paniekaanval. ,,Ik denk dat het echt komt door de spanning”, verklaarde ze haar klachten.