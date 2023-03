Getuigenverhoor was 'pittig' voor vermeend slachtoffer De Munk

recensie Emotieloze Lucy Liu op een computer­draak: het vervolg op Shazam! mist opwinding

In hoeverre wijkt een superheldenfilm nog af van alles wat we de afgelopen jaren al hebben gezien? Dat is tegenwoordig dé vraag bij wéér een blockbuster waarbij types met allerhande krachten elkaar tot moes beuken. Het vervolg op Shazam! uit 2019 doet zijn best op te vallen met lichtvoetigheid en ironie, maar trapt uiteindelijk toch in de bekende valkuilen.