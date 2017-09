Gevonden: mensen die heel snel heel veel bittergarnituur kunnen eten

Is een schaal met bitterballen bij jou niet lang veilig? Eet jij op verjaardagen in mum van tijd alle hapjes, tompouces en plakken cake op? Dan herken je jezelf vast in deze oproep van een Amsterdams tv-productiebedrijf.

Bij Blue Circle, bekend van onder meer Heel Holland Bakt en Help Mijn Man Is Klusser zochten ze deze week twee kandidaten voor de opnames van het tv-programma Een Goed Stel Hersens, die morgen plaatsvinden. Met een oproepje op Facebook werd mensen gevraagd zich aan te melden. 'Eet jij in één minuut met gemak tien tompouces op? Of is het wegwerken van een schaal bittergarnituur voor jou een koud kunstje? Dan zoeken we jou!', was te lezen. De vergoeding voor de deelname bedraagt 200 euro per persoon.

Blue Circle kan tevreden zijn, want over animo niet te klagen. Het bericht kreeg in mum van tijd duizenden reacties van mensen met een goede eetlust, of die iemand kenden die wel raad wist met een schaal Hollandse tapas, frikandellen of tompouces. Veel mensen voegden de daad bij het woord, want er kwamen ruim 300 serieuze aanmeldingen binnen, vertelt een woordvoerder van Blue Circle.

Onder de aanmeldingen zaten zowel mannen of vrouwen met een stevige appetijt. Uiteindelijk zijn er twee mannelijke kandidaten gekozen, die zich morgen mogen storten op een schaal met snacks. Wát de kandidaten precies moeten eten, is nog niet bekend. Wat wel duidelijk is, dat bekeken wordt wat het eten van de snacks doet met de hersenactiviteit, want daar is waar het programma van Nicolette Kluijver en Carlo Boszhard om draait. Gisteravond was de eerste uitzending van Een Goed Stel Hersens te zien op RTL 4. De spelshow trok 818.000 kijkers.