Geweigerde deelneemster nu wél naar Songfestival

De zangeres zou meedoen met het nummer Flame is Burning, maar kreeg vlak voor aanvang een inreisverbod van drie jaar aan haar broek. Volgens de geheime dienst van Oekraïne had ze in juni 2015 namelijk opgetreden in de stad Kertsj op de Krim. Ze reisde daarvoor naar de plek van het optreden vanuit haar geboorteland Rusland. In Oekraïne staat echter een forse celstraf op het reizen naar de Krim over Russisch grondgebied.



Samojlova reageerde verheugd op het nieuws in een interview met het Russische Channel One. ,,Toen ik hoorde dat ik voor Rusland mocht meedoen met het Eurovisie Songfestival, dacht ik meteen 'eindelijk! Ik heb er zo lang op moeten wachten!'. Dit is mijn droom, die nu een stapje dichterbij komt.'' Samojlova doet dit jaar met een nieuw nummer mee. De Russen maken dit jaar hun opwachting in de eerste helft van de tweede halve finale van het evenement in Lissabon.