Gezellig gruwelen bij Midsomer Murders

Ook in de aflevering van het 21ste seizoen van Midsomer Murders die deze ochtend in het landhuis Chenies Manor House, gelegen in het graafschap Buckingshamshire, wordt opgenomen is het raak. Inspecteur John Barnaby en zijn assistent Jamie Winter moeten voor de zoveelste keer opdraven om een bizarre moord op te lossen.



Deze keer gaat het om een lid van een welgestelde familie die ingespoten is met bijengif. Wist de dader dat hij hier allergisch was? is een van de vragen die het team van Barnaby moet zien op te lossen.



De aflevering heeft de toepasselijke titel The Sting of Death. Het onderkomen van de betrokken familie, in de serie Apley Court geheten, ademt van schoorsteen tot stoeprand eeuwenoude Engelse historie. ,,Zelfs Hendrik De Achtste kwam hier zich vaak verpozen met een van zijn vrouwen. Vraag mij alleen niet wie van de zes echtgenotes het was’’, zegt Vanessa Johnson die verantwoordelijk is voor de visagie van de acteurs.



Zij heeft een drukke dag. Het regent voortdurend, wat tot gevolg heeft dat de betrekkelijk simpele scène - Barnaby en Winter komen aangereden in hun dienstwagen en stappen uit - telkens wordt onderbroken. Zodra de acteurs, Neil Dudgeon (Banaby) en Nick Hendrix (Winter), hun auto verlaten staan zij in een plensbui.



Johnson en haar collega’s rennen voortdurend af en aan om de hoofdrolspelers een paraplu boven het hoofd te houden. Het zeer Engelse weer past vandaag niet bij de scène die wordt opgenomen in deze rustieke omgeving.



Fans van Midsomer Murders zullen de locatie, het landhuis met bijbehorend park en kerkje, zeker herkennen als de bewuste aflevering volgend jaar wordt uitgezonden. Er is hier al vaker gefilmd voor de succesreeks.