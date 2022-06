Gezicht van Justin Bieber deels verlamd door virus: ‘Het is behoorlijk serieus’

,,Ik wilde jullie een update geven over wat er allemaal gaande is”, zegt de artiest in een video, nadat hij eerder deze week drie shows verplaatste. ,,Zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien aan mijn gezicht, heb ik wat het syndroom van Ramsay-Hunt wordt genoemd.”

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ramsay-Hunt is een aandoening waarbij de zevende hersenzenuw ontstoken raakt. Het is infectie met hetzelfde virus dat ook de waterpokken en gordelroos veroorzaakt. Het virus valt de zenuw in zijn oor. Er ontstaan kleine vochtige blaasjes in de oorschelp en de gehoorgang. Het zorgt daardoor voor oorpijn en een (gedeeltelijke) verlamming van zijn gezicht.

Bieber kan een van zijn ogen niet knipperen. Patiënten moeten vaak druppels nemen om te voorkomen dat het oog niet uitdroogt.,,Ik kan niet glimlachen met deze kant van mijn gezicht, deze neusvleugel kan niet bewegen, dus het is een volledige verlamming aan deze kant van mijn gezicht.”

In Nederland komt het syndroom bij 1 op de 20.000 mensen voor. In de meeste gevallen herstelt een patiënt volledig.

De artiest benadrukt dan ook dat hij niet in staat is nu optredens te geven. ,,Het is behoorlijk serieus zoals jullie kunnen zien. Ik zou willen dat dit niet het geval was, maar mijn lichaam vertelt me om het rustig aan te doen en ik hoop dat jullie dat begrijpen.” De komende tijd neem hij even rust, vervolgt Bieber. Hij heeft er vertrouwen in dat alles weer goedkomt. ,,We weten niet hoe lang het gaat duren, maar het komt goed.”

Wereldtournee stilgelegd

De Justice World Tour waarmee Bieber sinds vorige maand de wereld rondreist, ligt voorlopig stil. Tot maart volgend jaar zou de zanger op vijf continenten meer dan 125 shows geven. In januari staan drie concerten gepland in de Ziggo Dome in Amsterdam. De tournee is vernoemd naar het meest recente album van de zanger, Justice, dat in maart vorig jaar uitkwam.

Justin Bieber brak zo’n vijftien jaar geleden na een filmpje op YouTube door met zijn eerste hit One time. Later scoorde de Canadese zanger hits met nummers als Baby, Lonely en Love yourself. Recent won hij bij de MTV Video Music Awards de prijs voor Artist of the Year.