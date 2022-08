Giel Beelen stopt er voorlopig mee: ‘Voor het eerst in 25 jaar geen radio maken’

In een openhartige post op Instagram laat de radio-dj vandaag weten te gaan stoppen. ‘Samen met mijn grote liefde Floor Joustra ga ik in 2023 de wereld rondreizen en helemaal in het nu leven', schrijft hij. ‘Ontzettend spannend en we hebben er onwijs veel zin in! Ik heb het er in mijn podcast Kukuru vaak over: Wie ben je in essentie? Wie ben je zonder je werk, of zelfs zonder je naam? Wie ben ik zonder het mannetje van de radio te zijn?’