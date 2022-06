Giel Beelen zegt te stoppen bij NPO Radio 2

Dj Giel Beelen heeft zijn vertrek bij NPO Radio 2 aangekondigd. In een video van een liveuitzending, die hij op zijn eigen Instagrampagina plaatste, zei Beelen dat de uitzending van vannacht zijn laatste is geweest.

Beelen erkende dat ‘vanavond een gekke avond is', voordat hij vrij abrupt - en begeleid door stemmige vioolmuziek - vlak voor middernacht zijn vertrek bekend te maken. Of Beelen dit meent, kon deze site nog niet verifiëren. De dj heeft in het verleden gegrapt dat het er voor ‘mei’ opzit, om in juni weer terug te keren.

De dj verwees onder meer naar onrust bij radiozenders: ,,Er is gewoon een hoop aan de hand in radioland. Een aardverschuiving van allerlei poppetjes achter de schermen, maar ook zeker dj's. Het is crazy.”

Beelen zei ‘waanzinnige dingen’ te hebben meegemaakt bij NPO Radio 2. Hij noemde de Top 2000, het Songfestival, invallen voor ‘mijn held Jeroen van Inkel'. Beelen is ‘een dankbaar mens’ en de zender waar hij de afgelopen twee jaar voor werkte voelde als ‘een warm bad'. Voordat hij de laatste plaat van de uitzending opzette, besloot hij zijn boodschap met de woorden: ,,Voor mij houdt het hier op. Goodbye my friends.”

Beelen stapte in oktober 2020 over van Radio Veronica naar Radio 2. Daarvoor was hij jarenlang te horen op 3FM, voordat hij in 2017 de overstap maakte naar Radio Veronica, waar hij een ochtendshow ging presenteren.

3FM, dat kampt met lage luistercijfers, is momenteel bezig met een reorganisatie. In de felbegeerde avonduren is nog een plek vrij voor een naam van formaat.