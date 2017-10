Giel hackt 3FM en ergert zich aan zijn oude werkgever

Mogelijk dat de actie van Giel een wraakactie is na een ergernis over zijn Facebook-pagina. In zijn nieuwe programma behandelde Giel Beelen het nieuws over de 14-jarige Julie. Haar pagina werd geblokkeerd nadat ze een veelgedeelde brief aan Eberhard van der Laan had geplaatst. ,,Mijn pagina is trouwens ook gehackt", begon Giel zijn verhaal. ,,Eigenlijk moet ik het er helemaal niet over hebben op de radio, maar ik moet er hierdoor aan denken. Mijn vorige werkgever zegt: die heb je onderhouden tijdens werktijd, dus die is van ons."



De ochtendjock snapt niet waarom 3FM hem de rechten tot zijn Facebookpagina heeft ontzegd. Hij steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. ,,Wat moeten ze daarmee? Gelukkig heb ik nog wel een stiekeme manier gevonden om er dingen op te plaatsen, maar ik ben geen beheerder meer. Van mijn eigen fucking Facebook?!"



Giel verliet in september na ruim twintig jaar 3FM. Bij die zender presenteerde hij jarenlang een succesvolle ochtendshow en was hij een van de gezichtsbepalende dj's in het Glazen Huis. Het laatste jaar kampte de publieke zender met lagere luistercijfers. Giel werd in de ochtend vervangen door Domien Verschuuren. Na een jaar in de weekendprogrammering besloot hij 3FM definitief te verlaten.