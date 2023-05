‘Gigagezin’ de Kraantjes door het dolle heen met eigen tv-programma: ‘Wat hebben wij hier veel zin in’

,,Wij kijken er enorm naar uit”, laat het gezin op Instagram weten. Het is nog niet bekend in wat voor programma ze zullen verschijnen, maar aannemelijk is dat het te maken heeft met de emigratie naar Luxemburg. Ze zijn straks samen met de familie Jelies te volgen, een ander groot gezin dat bekend werd door de populaire serie.

In november kondigde het gezin al aan te gaan emigreren naar Luxemburg , waar vader Ivan de manager wordt van een camping. De verhuizing stond gepland in maart dit jaar, zodat ze 1 april, als het campingseizoen begint, helemaal klaar zouden zijn voor een nieuwe start.

Het groene hart van Luxemburg

,,Sinds vorig jaar kijken we al rond in Luxemburg, en praten we met campingeigenaren”, legt vader Ivan uit. Camping Krounebierg, waar het gezin uiteindelijk naartoe is gegaan, presenteert zichzelf online als the green heart of Luxembourg, toepasselijk bij waar het gezin oorspronkelijk vandaan komt.