Gigi Hadid maakt naam dochtertje bekend

Het moederschap bevalt Gigi goed, zo liet ze vorige maand weten in haar Instagram Stories. ‘Er is geen baan ter wereld als deze!’ aldus Gigi, die het najaar op de boerderij van haar moeder Yolanda doorbracht met Khai en Zayn. ‘Het was heel bijzonder om deze tijd samen te beleven, we leefden echt in het moment.’

Ook Yolanda is dolblij met haar rol als oma. ‘Mijn hart ontploft gewoon bij het zien van dit prachtige meisje. Alsof er een engeltje van boven naar ons gestuurd is. Het is geweldig om oma te zijn’, liet de geboren Papendrechtse al eens weten. Op de verjaardag van Yolanda eerder deze maand schreef Gigi in een post: ‘Ze is de beste moeder en oma die we ons kunnen wensen.’ Ze gebruikte daarbij het Nederlandse woord ‘oma’, zoals ze dat ook altijd deed bij haar eigen oma Ans, die in 2019 overleed.