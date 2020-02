Gigi Hadid: mijn lichaam was niet goed genoeg voor de catwalk

,,Ik was zelf juist blij met mijn lichaam en werkte hard om die spieren te krijgen. Ook had ik curves, die ik nu eigenlijk wel mis. Het was gewoon heel zwaar toen mensen tegen me zeiden, als jong meisje, dat ik met mijn lijf niet geschikt was om modeshows te lopen," aldus Gigi.

Het was Fransman Gaultier die haar een kans gaf. ,,Hij liet me in 2015 lopen in zijn laatste 'ready-to-wear' show, dat was geweldig. Hij liet mij een weinig verhulde outfit dragen, waar stylisten of andere ontwerpers me juist vaak iets aantrokken dat mijn rondingen verborg. Zo is hij. En dat heeft hij voor meer modellen gedaan, hij gaat voor een persoon en niet per se voor dat wat de modewereld vraagt.”